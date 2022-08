Narednih dana u BiH nestabilno vrijeme s kišom

Sunčano vrijeme s temperaturama do 35 stepeni očekuje se u srijedu u Bosni i Hercegovini.

Jutros je u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša je zabilježena na sjeveroistoku Bosne.

“Danas će u BiH prije podne preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Poslije podne i tokom noći pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 17 do 23, na jugu do 28 stepeni Celzijusa”, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZBiH).

Drugog dana vikenda u Bosni u jutarnjim satima i dio prijepodneva očekuje se pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, u ostatku dana postepeni prestanak padavina i smanjenje naoblake.

U Hercegovini jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 31 stepen.

U ponedjeljak se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 27 do 33 stepena Celzijusa.

U utorak se u jutarnjim satima očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje naoblake tokom dana. U ranim jutarnjim satima lokalni pljuskovi su mogući u Bosni i ponegdje na jugu Hercegovine. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 28 do 33 stepena.

Prema prognozi FHMZBiH-a u srijedu se očekuje sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 24, a dnevna od 29 do 35 stepeni Celzijusa, piše Anadolija.

Facebook komentari