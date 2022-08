Bećirović u Travniku: Naši strateški ciljevi su članstvo u EU i NATO

U dijalogu sa građanima Bećirović je, između ostalog, podvukao:

„Sa režimskim političarima koji su otvorenom sukobu sa Zapadom mi ne možemo realizirati strateške vanjskopolitičke ciljeve Bosne i Hercegovine a to su članstvo u EU i NATO-u.

S takvim političarima država Bosna i Hercegovina srlja u neizvjesnost i nesigurnost. Čuvat ćemo dignitet države Bosne i Hercegovine ali nećemo dozvoliti rušenje mostova saradnje sa Zapadom. Politika udaljavanja od prijateljskih zapadnih država je krajnje pogrešna politika i to moramo zbog budućnosti naše zemlje zaustaviti 2. oktobra.

Moja politika je čuvanje dostojanstva ljudi i države Bosne i Hercegovine i jačanje saradnje sa Zapadom. To nije nespojivo kako to žele predstaviti režimski političari,“ poručio je dr. Denis Bećirović.



„Mi živimo u evropskoj i multietničkoj državi. Političari koji vezivno tkivo u takvoj državi traže u jednom narodu, a ne u povezivanju svih naroda, ne rade u korist te države. Našoj državi nanose nesagledivu štetu teze i pitanja kao što su: ko je veći narod, a ko manji; ko je vezivno tkivo, a ko nije; ko je kičma države, a ko nije; ko ima veće historijsko pravo, a ko manje…

Umjesto ovih štetnih postavki moramo osmisliti politiku povratka svih građana i naroda njihovoj istinskoj domovini Bosni i Hercegovini. To je naš najvažniji državni projekat XXI. stoljeća. Ovaj ključni projekat treba da pruži čvrstu garanciju slobode, jednakopravnosti i sigurnosti svim građanima i narodima,“ istaknuo je dr. Bećirović i dodao:

„Mi nećemo podjele i izolaciju. Mi hoćemo integraciju. Zato smatramo da je važno markirati političke ideje i snage koje imaju političke pretpostavke da reintegriraju bh. društvo i državu. Moramo osmišljeno raditi na jačanju svijesti o pripadnosti i privrženosti zajedničkoj državi Bosni i Hercegovini, jačanju svijesti o državnom identitetu, razvijanju svijesti o odanosti Bosni i Hercegovini,“ zaključio je kandidat ujedinjene opozicije za člana Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović.

