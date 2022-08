Meteorolozi najavili pogoršanje vremena od naredne sedmice

Temperature zraka izmjerene u 08:00 sati (°C): Bjelašnica 12; Ivan-sedlo 17; Sokolac 18; Srebrenica 19; Bihać, Gradačac, Prijedor i Tuzla 20; Banja Luka, Bijeljina, Doboj i Sanski Most 21; Livno, Sarajevo i Zvornik 22; Široki Brijeg i Zenica 23; Grude 26; Trebinje 28; Mostar 29; Neum 30°C.

Danas u Bosni pretežno oblačno prije podne, rijetko može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31°C, na jugu zemlje od 34 do 38°C.

U Sarajevu umjerena naoblaka. Najviša dnevna temperatura zraka oko 31°C.

U ponedjeljak, 8.08.2022., u Bosni i Hercegovini promjenljiva naoblaka i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 25°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31°C, na jugu zemlje do 35°C.

U utorak, 9.08.2022., u Bosni pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini umjereno od pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom u poslijepodnevnim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18°C, na jugu zemlje do 25°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 29°C, na jugu zemlje do 34°C.

U srijedu, 10.08.2022., preovladavaće pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Djelomično vedro na jugu gdje se pljuskovi očekuju u poslijepodnevnim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18°C, na jugu zemlje do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31°C, na jugu zemlje do 34°C, saopćeno je iz FHMZ, piše N1.

