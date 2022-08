Vrijeme u BiH: Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost

Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu zemlje do 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni.

U Sarajevu će biti sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna temperatura oko 33 stepena, piše Fena.

