I za danas upaljeni meteoalarmi – pogledajte i kakvo će nam vrijeme biti do petka

Meteorolozi su za danas objavili žuta upozorenja – pa je meteoalarm zbog vrelina upaljen za područja Hercegovine, dok se u Krajini, Livnu i Banjoj Luci očekuje grmljavinsko nevrijeme.

Temperature zraka u 8 sati (°C): Bjelašnica 10; Ivan-sedlo 14; Bugojno, Sokolac i Srebrenica 15; Sarajevo-Bjelave 16; Široki Brijeg 17; Livno i Tuzla 18; Doboj, Prijedor, Sanski Most, Zenica i Zvornik 19; Banja Luka i Bihać 20; Bijeljina i Grude 22; Gradačac 23; Mostar i Trebinje 24°C.

Bioprognoza: Uz relativno povoljne biometeorološke prilike, prije svega uz mirniji san, više svježine u noći i tokom jutra, većina populacije će biti boljeg raspoloženja i ugodnije će se osjećati. Tegobe kod hroničnih bolesnika neće biti suviše izražene. Obzirom da će danju biti dosta toplije i uz nešto jači osjet sparine, poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima u poslijepodnevnim satima, te provoditi mjere zaštite od vrućine.

Pretežno sunčano i ugodno toplo preovladavat će danas u našoj zemlji. Puhat će slab do umjeren vjetar pretežno sjevernog smjera. Maksimalne temperature zraka između 27 i 32 stepena u Bosni, do 34 u Hercegovini. U Sarajevu pretežno sunčano s najvećom temperaturom oko 30°C.

Temperatura mora je 26 stepeni.

U srijedu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura između 14 i 20, na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna temperatura od 28 do 34°C.

U četvrtak sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura između 15 i 21, na jugu zemlje do 26, a najviša dnevna temperatura od 29 do 34, na jugu do 37 °C.

U petak sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura između 17 i 23, na jugu zemlje do 26, a najviša dnevna temperatura od 31 do 37°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod. prneosi “Radiosarajevo“.

Facebook komentari