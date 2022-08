SUNCE SE VRAĆA, POČETAK AVGUSTA U ZNAKU TOPLOG VREMENA

Tokom dana, ponegdje u jugozapadnim područjima može pasti i malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu zemlje do 22, a najviša dnevna temperatura od 27 do 34 stepena.

U srijedu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna temperatura od 28 do 34 stepena.

U četvrtak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu zemlje do 26, a najviša dnevna temperatura od 28 do 34 stepena. prenosi hayat

