Evo kakvo nas vrijeme sutra očekuje

Temperature zraka u 14 sati: Bjelašnica 11 stupnjeva, Ivan-sedlo 21, Bugojno, Livno, Sarajevo i Tuzla 26, Gradačac i Zenica 27, Sanski Most 28, Bihać i Grude 29, Neum i Široki Brijeg 30, Mostar 32 stupnja.

Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu zemlje do 22, a najviša dnevna temperatura od 27 do 32, na jugu do 34 stupnja.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima moguća je i niska oblačnost. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna temperatur oko 29 stupnjeva, saopćio je Federalni hidrometeorološki zavod za BiH, piše Novi.

