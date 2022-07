Ambasador Nerkez Arifhodžić (dr.sc.): Zašto moj glas prof. dr. Denisu Bećiroviću?

On je naš izbor jer vjerujemo u njegove riječi, a naročito djela koja nikada nisu u raskoraku sa izrečenim, čime se po osobnim, moralnim, političkim i drugim kvalitetima izdvaja od svih drugih kandidata za najviše dužnosti u našoj državi.

Njegove poruke su jasne: da prošlost ne možemo promijeniti ali iz nje moramo izvući pouke, da svu energiju trebamo usmjeriti ka popravljanju loše sadašnjosti i izgradnji temelja za sigurnu i prosperitetnu budućnost, da moramo zaustaviti retrogradne snage koje neprestano pokušavaju dijeliti naše društvo i kreirati atmosferu straha, međusobnog sukobljavanja i podjela sa ciljem zadržavanja postojećeg koncepta vlasti. Dr. Denis Bećirović nudi promjene, a umjesto dosadašnjeg pogubnog obrasca vladanja, energično se zalaže za novu politiku koja će se bazirati na širokom dogovoru za provođenje programa za istinsko demokratsko i napredno društvo. Zato nije slučajno što ima podršku jedanaest opozicionih stranaka koje se zalažu za iste ciljeve kao i dr. Bećirović, a to su: jasan razvojni plan i osmišljenu ekonomsku politiku, izgradnju vladavine prava, jačanje demokratskih institucija, izgradnja efikasnog sistema sigurnosti, savremenog obrazovanja, efikasnijeg zdravstvenog sistemu, boljih programa socijalne zaštite najugroženijih kategorija stanovništva. Zato izbor dr. Denisa Bećirovića, kao zajedničkog kandidata za člana Predsjedništva BiH, ima i posebnu poruku da samo dokazana ličnost, od integriteta, poštena i od znanja, može i treba provesti narodnu volju za promjenama, što je nedvojbeno imperativ aktualnog veoma složenog vremena. Lično dijelim takve stavove, kao i velika većina građana BiH.

U dosadašnjem akademskom, političkom i parlamentarnom djelovanju dr. Bećirović je uvijek stavljao u fokus državu Bosnu i Hercegovinu. Njegovi stavovi da naša država mora voditi odgovornu vanjsku politiku, da su strateški vanjskopolitički prioriteti punopravno članstvo u EU i NATO, da je to prioritetna zadaća diplomatije BiH, da sada nedjelotvorna i podijeljena diplomatska služba mora postati jedinstvena, da je potrebna promjena u prioritetima njenog djelovanja, a u kojoj moraju imati prednost sposobni i pošteni ljudi, a ne stranački poslušnici i nedorasli takvom poslu. Zalaganje dr Bećirovića da BiH dostigne standarde za članstvo u EU i NATO, njegovo poznavanje prilika u regiji, posebno odnosa sa susjedima, zatim u Evropi i šire, insistiranje za ubrzano postizanje standarda za euroatlanske integracije, što je najkraći put BiH da postane dijelom razvijenog svijeta, a doprinosi općem napretku u zemlji. To je realna vanjskopolitička platforma za koju se zalaže dr. Bećirović, a oko koje se okuplja većina demokratskih i proevropskih snaga, jer niti jedna politička snaga u BiH nema mogućnost ni kapacitet da sama iznese taj proces.

Poznavajući dr. Denisa Bećirovića, siguran sam da on ima znanje, snagu, čvrstu volju i političko iskustvo da ubrza euroatlanske integracije države Bosne i Hercegovine i uvjeren sam, kao doajen bh diplomatije, da on može snažno doprinijeti bržem ulasku naše zemlje u EU i NATO. On je ličnost koja će znati dati zamajac u ekonomskim odnosima BiH sa svijetom te doprinijeti snažnim vezama matične države sa našom dijasporom, kao integrativnim dijelom Bosne i Hercegovine, jer za to postoje ekonomski, politički, historijski i brojni drugi razlozi.

Denis Bećirović je ličnost koja akademski, društveno i politički djeluje diljem Bosne i Hercegovine gdje je stekao ugled, a nedvojbeno je političar kojeg respektuju u inostranstvu. On je čovjek koji baštini i pronosi pozitivne tekovine bosanskohercegovačkog pluralnog društva, brine o državi, vraća politiku ljudima, zalaže se za vladavinu zakona i prava, ima diplomatsku kulturu i druge neophodne kvalitete za valjano obavljanje predsjedničke funkcije, dakle, sve što ga preporučuje za izbor na dužnost člana Predsjedništva BiH.

Ja ću glasati za prof. dr. Denisa Bećirovića jer sam uvjeren da će on svoj mandat u Predsjedništvu BiH ispuniti sa znanjem, energijom i jasnim programom u korist države Bosne i Hercegovine i njenih građana. Zato pozivam sve poštovane sugrađane da glasaju za prof. dr. Denisa Bećirovića kao pouzdanog i principijelnog zaštitnika nezavisne, suverene i nedjeljive države Bosne i Hercegovine, ljudskih prava i građanskih sloboda svih njenih građana i naroda, kao državnika koji može bitno pomoći u stabilizaciji prilika u zemlji i budućem bržem napretku Bosne i Hercegovine.

Ambasador Nerkez Arifhodžić (dr. sc.)

Facebook komentari