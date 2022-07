U Neumu u špici sezone svakodnevno do 18.000 gostiju

Hotelski i privatni smještaj u Neumu, jedinom bosanskohercegovačkom gradu na jadranskoj obali, popunjeni su, a očekuje se da će ova ljetna sezona ispuniti očekivanja turističkih radnika u ovoj turističkoj destinaciji, javlja Anadolu Agency (A).

Neum je prepun turista, uglavnom domaćih, ali tu su i turisti iz regije, Njemačke, Poljske, Austrije, Francuske…

Dragan Jurković, načelnik općine Neum, rekao je da su prije desetak dana krenuli u špicu sezone.

“Dvije godine koje su bile dosta neizvjesne, a u kojima nismo znali u kojem smjeru će ići turizam, su iza nas. Sada imamo dosta drugačiju predsezonu i sezonu. Predsezona je bila dobra, a glavna sezona će također, prema najavama, biti uspješna. Ono što nas veseli je podsezona u kojoj očekujemo jako dobre rezultate”, izjavio je Jurković za AA.

Kako je kazao, hotelski smještaj je popunjen kada je riječ o ljetnoj sezoni u Neumu.

“Kapaciteti su popunjeni što nas kao lokalnu zajednicu veseli. I informacije iz privatnog smještaja govore da su kapaciteti popunjeni 90 posto. Naši domaći gosti su glavni na ovom području – oko 60 posto. Imamo nešto gostiju iz regije, Njemačke, Poljske, Austrije, Francuske. Tako da smo zadovoljni sa strukturom gostiju. Uvijek smo bazirani na domaće turiste”, istakao je Jurković.

Naglasio je da je glavna smjernica u narednom periodu razvoj ruralnog turizma.

“Radit ćemo maksimalno na tome. Kroz strategiju razvoja općine koju planiramo završiti ove godine, imat ćemo tačne smjernice šta raditi u narednih pet godina”, pojasnio je Jurković za AA.

U špici sezone u Neumu dnevno borave hiljade turista.

“U špici sezone imamo od 15.000 do 18.000 gostiju svaki dan. To je dosta velika brojka za nas. Neka naša procjena je da bi mogli imati od 500.000 do 600.000 noćenja u Neumu u ovoj godini. To sigurno nije blizu one 2019. godine, prije pandemije, ali je zasigurno puno bolja od ove dvije koje su iza nas. Nadamo se da će se popraviti godina i da ćemo nekom svojom ponudom naredne godine povećati tu brojku na milion noćenja”, dodao je Jurković.

Branimir Butigan, predsjednik Udruge hotelijera općine Neum, istakao je da su hoteli blizu 100 posto popunjenosti.

“Mislim da je privatni i apartmanski smještaj u istim postocima popunjenosti. S obzirom na to kakve su nam bile prethodne dvije godine, ove godine smo napokon imali predsezonu tako da smo sa junom bili jako zadovoljni. Početak jula je bio malo slabije popunjen, ali sada je već krenula špica sezone i došli smo na razinu koju smo i očekivali”, istakao je Butigan.

Kako je kazao, kada je riječ o julu i augustu, koji se smatraju špicom sezone, pretpostavka je da će prosječna popunjenost biti oko 90 posto.

“Očekujemo da imamo i podsezonu jer smo imali predsezonu i da kroz septembar i oktobar ostvarimo dobar dio noćenja. Tako da se primaknemo po broju noćenja na 80 posto one rekordne 2019. godine. U Neumu hotelski smještaj broji između 2.400 – 2.500 ležaja”, pojasnio je Butigan.

Nedavno otvorena cesta Stolac – Neum je donijela samo benefite Neumu jer sada imaju i one goste koji dođu na dnevno kupanje i odmor.

“Tako da prema mojim procjenama, u Neum tokom dana dođe i više od 20.000 ljudi u špici sezone. Što se tiče hotelskog smještaja, u špici sezone je glavnom miks stranih gostiju i domaće dijaspore. Većinom su to Poljaci, Francuzi, Nijemci, Nizozemci, Slovenci. Tokom korone pojavilo se mnogo gostiju iz Srbije, nastavili su dolaziti u manjem broju, a ima i Mađara. U privatnim smještajima dominiraju domaći turisti i bh. dijaspora”, naglasio je Butigan.

Smatra da je Neum jako zanimljiva destinacija sa vrlo kvalitetnim hotelskim smještajem, po dosta pristupačnijim cijenama od ostalih destinacija na Jadranu i njegovoj blizini.

“Grad kao grad iz godine u godinu nudi sve više sadržaja, ulaže u infrastrukturu. Svake godine nastojimo unaprijediti tu ponudu. Ono što nas još čini atraktivnijim za goste iz Evrope je ta naša lokacija jer nam je Dubrovnik udaljen sat vremena, Mostar isto toliko, Korčula malo više od sata, Split na 1,5 sat. Njima je zanimljivo da se tu stacioniraju i imaju izlete u te destinacije. Od Neuma ništa nije daleko. Nalazimo se u središtu nekog trokuta gdje nam je sve blizu. Najveći napredak je u agroturizmu”, dodao je Butigan.

O turizmu u Neumu govorio je i Davor Krešić, direktor prodaje i marketinga u hotelu Sunce i potpredsjednik Udruge hotelijera Neuma.

“Mogu reći u ime hotelijera da smo mi itekako zadovoljni sa sezonom, računajući da smo imali zadnje dvije loše pandemijske godine gdje hoteli nisu radili baš kao privatni smještaj. Ova godina je dosta dobra. Svi smo hotele otvorili od 15. marta. Trenutno smo svi skoro na full popunjenim kapacitetima. Najave za ostatak sezone – osmi, deveti i deseti mjesec, su također odlične. Mislim da će dio hotela biti otvoren za Novu godinu. Mogu reći da se vraćamo na predpandemijske godine”, pojasnio je Krešić.

U hotelskim smještajima u Neumu su uglavnom stranci, a u privatnim domaći gosti.

“Što se tiče hotelskog smještaja, preko 80 posto gostiju čine stranci, dok je u privatnom smještaju situacija obrnuta. Uglavnom su tu domaći gosti ili naša dijaspora koja dođe sa bh. dokumentima. Što se tiče bh. tržišta, vidimo veliko povećanje dolazaka domaćih gostiju, pogotovo otkako je otvorena cesta Stolac – Neum. Neum je sada dosta dostupniji, sigurnije je i brže i tu vidimo veliki broj i rezervacija. Nadamo se da će se taj broj povećati i u podsezoni budući da se špica sezone uvijek proda bez nekih velikih problema”, izjavio je Krešić za AA.

Kako je kazao, u Neumu ima hotela i smještaja koji su otvoreni tokom cijele godine.

“Ima se gdje doći, međutim, interes nije velik. Treba se znati da Neum, osim domaćeg tržišta, uglavnom avio-destinacija gdje gosti dolaze na zračne luke Split i Dubrovnik, nažalost, ne u Mostar. Međutim, trend se mijenja, sezona se produžava, nije više do 15. ili 20. augusta, sada imamo goste koji nam ostaju do sredine desetog mjeseca. Hoteli rade sve duže i duže”, pojasnio je Krešić.

