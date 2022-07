Ambasda SAD-a oštro kritikovala Čovića: Odbacujemo sve nove podjele unutar BiH

Odbacujemo nove geografske podjele unutar i suverene države BiH, uključujući stvaranje trećeg entiteta, i ponavljamo našu opredijeljenost za BiH kao jednu zemlju sa dva entiteta, tri konstitutivna naroda i ostalima.

Visoki predstavnik Schmidt dao je strankama šest sedmica da se uključe u dijalog radi rješavanja hitnih pitanja funkcionalnosti i podjele vlasti. Vrijeme stranaka bi bilo najbolje potrošiti na to, umjesto na antidejtonske prijetnje i razmjenu zapaljivih optužbi.” saopštili su iz ambasade SAD-a.

Podsjetimo, Čović je jučer poručio da će znati na adekvatan način u skladu sa svim pravnim i političkim sredstvima zaštititi ustavnu jednakopravnost konstitutivnog naroda i njihove legitimne predstavnike.

“I to ne samo na način kako je to neko zamislio i kroz ove priče o nekom cenzusu od tri posto ili o Domu naroda već o svemu onome što smo definirali zajedno s predstavnicima međunarodnih institucija u Mostaru, na zadnjem sastanku, kada smo ugovorili Sporazum o Mostaru, prije dvije godine. Jer smo precizno definirali ovaj dio elementa provedbe svih presuda Ustavnog suda BiH, primarno, o konstitutivnosti, ali i o legitimnom predstavljanju, posljednja u slučaju “Ljubić”, ali i svih drugih Suda u Strazburu. Naravno da će to biti odraz našeg političkog djelovanja i ponašanja u vremenu ispred nas. Na adekvatan način ćemo znati poslati poruke i bh. javnosti i međunarodnoj zajednici kao oni koji grade BiH, kao oni koji žele evropski put BiH, koji samo na taj način, mirnim putem rješavati odnose u BiH, ne pasti pod bilo kakve zamke radikalizacije odnosa” rekao je Čović.

