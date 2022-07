DANAS I SUTRA SVJEŽIJE I UZ KIŠU, ALI NE U SVIM DIJELOVIMA BIH: KAKAV NAS OČEKUJE POČETAK RADNE SEDMICE?

Vjetar slab do umjeren. Jutarnje temperature zraka od 17 do 22, na jugu 24, a najviše dnevne od 29 do 34, na jugu do 37 stupnjeva.

Sutra malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Lokalno može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna temperatura od 29 do 34, na jugu do 36 stupnjeva.

Za ponedjeljak meteorolozi najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna temperatura od 29 do 34, na jugu do 36 stupnjeva. prenosi hayat

