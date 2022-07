Jutro će biti vedro i prijatno toplo, u višim predjelima svježe.

U poslijepodnevnim satima, na sjeveru i sjeveroistoku zemlje razvoj oblaka uzrokovaće povremene pljuskove sa grmljavinom, kao i na zapadu u brdsko-planinskim predjelima.

Minimalna temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a maksimalna od 33 do 38 stepeni Celzijusa.

Puhat će slab do umjeren vjetar, zapadni ili promjenljiv, tokom noći na sjeveru povremeno jak.

