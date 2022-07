Na većini graničnih prelaza povremeno pojačan promet vozila

Na većini graničnih prelaza u Bosni i Hercegovini povremeno dolazi do pojačanog prometa vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta, saopćeno je iz Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK).

Prema informacijama kojima raspolaže Informativni centar BiHAMK-a, ovoga jutra se saobraća po vlažnom, odnosno mokrom kolovozu. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke, pa apeluju na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno.

Na magistralnom putu Bihać – Bosanski Petrovac (dionici Ripač – Dubovsko) zbog izvođenja neophodnih radova obustavlja se saobraćaj od 10 do 11, 13 do 14 i od 16 do 17 sati. Za vrijeme obustava alternativni pravac je Bihać – Bosanska Krupa – Krnjeuša – Bosanski Petrovac. U ostalom periodu saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

U toku su radovi na vijaduktu Klopče na dionici autoputa A-1 Zenica sjever – Zenica jug, gdje se saobraća preticajnom trakom, dok su vozna i zaustavna traka zatvorene za saobraćaj.

Na magistralnom putu Jajce – Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela, tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom. U noćnim satima (22-06 sati) saobraćaj se obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Sporije, zbog radova, saobraća se i na putnim pravcima: Donji Vakuf – Travnik (Komar), Žepče – Zenica (Golubinja) i Bosanski Šamac – Orašje (dionica Grebnice – Bazik).

Na putu Rudo – granični prelaz Uvac zbog oštećenja mosta, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila maksimalnog osovinskog opterećenja preko 10 tona po osovini, dok je za ostala vozila brzina kretanja na mostu ograničena na 20 kilometara na sat.

