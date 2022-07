Stiže promjena vremena, u narednim danima bez pretjeranih vrućina

Nakon sunčanog i veoma toplog vikenda u zadnjoj sedmici jula slijedi promjena vremena na prostoru Bosne i Hercegovine, najavljuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), javlja Anadolu Agency (AA).

“Naoblačenje će prvo zahvatiti u utorak Krajinu a zatim će se proširiti i na ostala područja. Slaba kiša ili kratki pljusak izvjesni su od srijede u većem dijelu zemlje. Manji izgledi za padavine su na jugu Hercegovine”, najavljuju meteorolozi.

Dodaju da će uz povećanu naoblaku doći i do blagog pada temperature zraka. Očekivane temperature kretat će se u granicama prosječnih vrijednosti za ovo doba godine. Puhat će umjeren vjetar pretežno sjevernog smjera.

Minimalne jutarnje temperature zraka varirat će od 16 do 21 stepen Celzijusa u Bosni, na jugu Hercegovine do 25 stepeni. Najviše dnevne temperature između 28 i 33 stepena Celzijusa, na jugu zemlje do 36 stepeni.

“Stabilno i pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost prognozira se u prvoj sedmici augusta. Uz jutarnju svježinu na većem dijelu naše zemlje s temperaturama uglavnom do 20 stepeni ni tokom dana neće biti pretjerano vruće”, navodi se u prognozi FHMZ-a za narednih 15 dana.

Jutarnje temperature biće u rasponu između 15 i 20 u Bosni do 23 stepena Celzijusa u Hercegovini. Maksimalne temperature kretaće se između 26 i 32 u Bosni do 35 stepeni Celzijusa u Hercegovini.

Facebook komentari