U BiH sutra sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost

U Bosni i Hercegovini danas je bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperature zraka u 14 sati: Bjelašnica 18 stepeni, Gradačac 27, Ivan-sedlo 28, Sanski Most 29, Bihać 30, Neum i Tuzla 31, Bugojno 32, Livno i Sarajevo 33, Zenica 34, Široki Brijeg 37, Grude 39, Mostar 40 stepeni.

Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnje temperature od 16 do 21, na jugu do 25, a najviše dnevne temperature od 34 do 39 stepeni.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna temperatura oko 35 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

