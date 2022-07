Najavljeno sunčano vrijeme sa temperaturom do 38 stepeni

Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 38 stepeni.

U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 32 stepena.

Prvog dana vikenda očekuje se sunčano vrijeme. Poslije podne ili u večernjim satima porast naoblake u Bosni može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 29 do 34, na jugu do 38 stepeni.

U nedjelju jutro u Bosni pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje tokom dana. U jutarnjim satima u većem dijelu Bosne sa kišom ili lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno vedro. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni.

U ponedjeljak sunčano. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni.

