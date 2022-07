Meteorolozi objavili “žuto upozorenje” za danas: A pogledajte šta nas čeka za vikend

Za brojna područja naše zemlje upaljen je žuti meteoalarm, a meteorolozi upozoravaju:

“Budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije vrlo mlade osobe.”

Temperature zraka u 8 sati: Srebrenica 14 stepeni, Bjelašnica i Ivan-sedlo 15, Bugojno, Široki Brijeg i Sokolac 16, Drvar, Sanski Most i Sarajevo 17, Prijedor 18, Banja Luka, Doboj, Livno, Tuzla, Zenica i Zvornik 19, Bihać 20, Grude 21, Bijeljina i Trebinje 22, Gradačac i Mostar 23 stepena. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 944 milibara, za 2 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Bioprognoza: Biometeorološke prilike su povoljne. Više svježine tokom noći i jutra, uz miran san, ugodno će djelovati na većinu populacije. Danju toplije, uz nešto izraženiji osjet sparine poslije podne. Prilikom boravka na otvorenom, preporučljivo je provoditi mjere zaštite od UV zračenja.

Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura oko 32 stepena.

Subota: Sunčano vrijeme. Poslije podne ili u večernjim satima porast oblačnosti u Bosni može uvjetovati lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatua od 29 do 34, na jugu do 38 stepeni.

Nedjelja: Jutro u Bosni pretežno oblačno uz postupno razvedravanje tokom dana. U jutarnjim satima u većem dijelu Bosne sa kišom ili lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno vedro. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni.

Ponedjeljak: Sunčano. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod. prneosi “Novi“.

