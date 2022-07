Nova turistička ponuda u BiH: Podzemna avantura do skrivenog svijeta

Jedna od najljepših špilja u BiH Vjetrenica od ove sezone ima novu turističku ponudu.

Riječ je o svojevrsnoj podzemnoj avanturi do Velikog jezera, područja koje do sada nije bilo otvoreno za posjetioce i koje su do sada samo rijetki imali priliku vidjeti.

Maksimalan broj

Iako su se stekli svi uvjeti za ovu rutu, ipak je prelazak do Velikog jezera moguć samo u julu i avgustu zbog visokog vodostaja.

Nikša Vuletić, direktor JP „Vjetrenica“, kazao nam je da su već imali probnu, gratis turu od šest osoba, koliko će, zapravo, i biti maksimalan broj.

Potcrtao je da to nije klasična posjeta špilji, budući da posjetioci moraju biti spremni i na prelazak čamcima do samog jezera u posebnoj opremi, s kacigama, lampama, u gumenim čizmama, ali i sigurnosnim prslucima te toplim jaknama.

– Tura do Velikog jezera duga je 1.300 metara, što iznosi 2.600 metara u oba pravca, i organizirat ćemo je po najavi. Ture do skrivenog svijeta Vjetrenice se, jasno, organiziraju s profesionalnim vodičima, a preko samog jezera se prelazi čamcem u sa po maksimalno tri osobe. Naravno, ukoliko je, ponavljam, vodostaj povoljan za prelazak jezera. Jer sifon je još pod vodom, pa su se naši prvi gosti na ovoj ruti ipak smočili – objasnio nam je Vuletić.

Endemske vrste

Od danas su otvorene prijave za turu do jezera, a svi detalji se mogu pronaći na web-stranici JP „Vjetrenica“. Inače, planirano je da se radi po osam tura mjesečno.

Vuletić je posebno naglasio da ova, nova ponuda ni na koji način ne ugrožava špilju te podsjetio da je kroz posljednji projekt inventarizacije i kartiranja ukupno otkriveno 230 vrsta, što, kako je naveo,

Vjetrenicu stavlja na prvo mjesto po bogatstvu i bioraznolikosti špiljske faune.

Inače, Vjetrenica je po endemskim vrstama jedinstvena u Evropi i dom je čovječije ribice.

Vožnja “Ćirinom prugom”

U JP „Vjetrenica“ su uredili i vanjski dio staze, a u saradnji s Gradskom upravom Trebinje nabavili su i bicikle koje svi gosti mogu besplatno koristiti i voziti se „Ćirinom prugom“. Za sada imaju ukupno 10 bicikala,piše Avaz

