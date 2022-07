Hadžihafizbegović poručio Abazoviću: Mrcino, bitango, klošaru, smetljaru…

Glumac Emir Hadžihafizbegović na Facebooku je napisao šta misli o Abazoviću nakon njegove izjave u Srebrenici.

“Bitango, nesorto, smetljaru, mrcino i klošaru Dritane Abazoviću. Mali od kužine fašističke politike. Dobro si danas u Srebrenici smišljeno i namjerno ranio Bošnjake svojim monstruoznim govorom. Gori samo od tebe su oni koji su te pustili da nakon onakve blasfemije i džubraluka od govora nad mezarima počinjenog genocida nad Bošnjacima, dođeš do Srebreničkog kamena bola i tu poližiš cvijeće. Duboko vjerujem da ćeš vrlo brzo biti proglašen personom non grata u Bosni i Hercegovini. Da Bog da te stigla suza svake srebreničke majke. Ti si zakržljala psihologija i polusvijet kakvi su ti i nalogodavci iz Beograda.Vrati dipolomu sarajevskom Univerzitetu žoharu mali. I izrode. Odlaziš u istoriju kao ozbiljan š****”, napisao je on.

Nakon sporne izjave Abazović se izvinio majkama Srebrenice.

“Oprostite, Majke Srebrenice na nejasno izrečenoj misli. Poznato je da svako djelo zavisi od svog cilja. Moj cilj je mir. Genocid počinjen nad Bošnjacima u Srebrenici da se nikad nikome ne ponovi”, napisao je Abazović na Twitteru. prneosi “Novi“.

