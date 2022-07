DIRLJIVO: MAJKA SINU PRIJE SMRTI OSTAVILA POKLONE I VIDEOPORUKE ZA SLJEDEĆIH DESET ROĐENDANA

Ova 37-godišnja učiteljica u osnovnoj školi htjela je ostaviti jak uticaj na život svog trogodišnjeg sina Tommasa, pa je odabrala darove za njegovih sljedećih deset rođendana, prenosi The Times.

Laura je, naime, pripremila deset knjiga koje će pratiti njenog dječaka kroz djetinjstvo. Za sina je snimila i četiri desetominutna videa u kojima mu objašnjava važnost škole, prijateljstva i ljubavi.

Čak je predvidjela i neizbježna sentimentalna razočaranja, govoreći Tommasu kako se nositi s odbijanjem, kako ustati i vratiti se jači nego što je bio prije… Tražila je od njega da marljivo uči kako bi možda jednoga dana mogao postati liječnik i spasiti druge majke poput nje koje nisu uspjele pobijediti bolest – rekao je za Corriere della Sera, Laurin suprug Alberto Salerno (37).

Ovoj hrabroj Italijanki rak je dijagnosticiran prošlog septembra. Nekoliko mjeseci prije toga imala je mjehuriće na koži koje je dermatolog tretirao kortizonom. No onda joj je lice počelo oticati i liječnik joj je propisao pretrage urina. Preminula je od karcinoma nadbubrežne žlijezde 28. juna, piše Jutarnji.

Laura i Alberto upoznali su se u ljetovalištu prije osam godina, a vjenčali 7. juna ove godine, kad je svima bilo jasno da su njene šanse za preživljavanje vrlo male.

Sin joj je svaki dan donosio cvijet kako bi joj pomogao da ozdravi. Rekao sam mu da je njegova mama sad zvijezda na nebu, a on me pitao zašto ih je toliko. Odgovorio sam mu da su to majke druge djece. On kaže da je prepoznao Lauru jer je ona najsjajnija zvijezda – rekao je Alberto Salerno.

