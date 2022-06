U srijedu sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. U večernjim satima lokalni pljuskovi su mogući na sjeveroistoku Bosne. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, a najviša dnevna temperatura od 34 do 40 stepeni.

U četvrtak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a najviša dnevna temperatura od 32 do 38 stepeni.prenosi hayat

