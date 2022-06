Sladić: Izabran sam za Chevening stipendiju. Od septembra odlazak na novu adresu

“Trebalo je puno vremena, nerviranja, ali na kraju vrijedilo je. Mogu sada ponosno reći – uspio sam! Hvala Bogu, od Njega je ova milost i nagrada! Uz Božiju pomoć i sav trud ću ako Bog da i ostvariti svoj dječački san – postati mr. sci u oblasti meteorologije i klimatologije.

U oktobru 2019. godine aplicirao sam za prestižnu Chevening stipendiju kako bih priliku koju sam dobio od Univerziteta u Readingu, najboljem europskom univerzitetu u Europi za meteorologiju i klimatologiju, imajući u mojoj podsvijesti da će 2020. biti prijelomna godina. Međutim, stigla je nezvana pošast zvana SARS-CoV-2. U 2020. godini na dan 18.06. dobio sam email o ishodu svoje aplikacije i tada sam bio u rezervnoj listi kandidata i da će finalni ishod zavisiti od brojnih faktora. To je značilo ili 1 ili 0 – ili ću je dobiti, ili ću biti odbijen. Dana 7.8.2020. stigla je poruka odbijenice.

Bio sam apsolutno zbunjen. Ne i potpuno shrvan jer sam vidio da su neki ljudi aplicirali i po više od 5 puta. No, možda je tako i bilo bolje. Kontaktirao sam Reading i zamolio sam za odgodu bezuslovne ponude na godinu dana. U koronavirusnoj godini nije se moglo puno ni naučiti, s obzirom na online nastavu. Meni je samo unutrašnji glas u mojoj 23. godini tada rekao – ‘moraš raditi i učiti više!’. I tako je sve i krenulo.

Od jeseni 2020. usredotočio sam se na daljnji razvoj. Čitao sam. Istraživao sam. Učio sam. Koautor sam bio na publikacijama sa prof. dr Vlado Spiridonov koji mi je nesebično dao priliku i kojem mu se do neba zahvaljujem za sve. Iz dana u dan sam trud svoj primjenjivao na posao koji radim.

U 2021. godini odlučujem da preskočim apliciranje i da nastavim se graditi. Koronavirus udara svom svojom snagom, nema bitnije promjene. Odlučujem – mijenjam posao. Nova BH mi otvara širom vrata i daje mi niz prilika za afirmisanje i profilisanje. Podižem standarde televizijske meteorologije, pružajući nešto što druge televizije nisu imale. Uz znanja koja kupim sa strane najavljujem raznorazne vremenske prilike i neprilike – od toplotnih valova, preko požara do poplava. I posebno upečatljivo mi ostaje Live javljanje o najavi poplava iz novembra 2021.

Ponesen činjenicom da sam poplave uspio predvidjeti i imati širu sliku, u jesen 2021. optimistično i čvrsto odlučujem – sad je pravo vrijeme za novu aplikaciju.

Iščitao sam sve svoje eseje. Prepravljao ih po nekoliko puta. Preinaka za preinakom. Izbacuj, ubacuj, dodaj, oduzmi, ispravi gramatičke i spelling greške. Tri-četiri sedmice samo je trajao taj čitavi brainstorming.

IELTS ispit koji sam radio 2019. u međuvremenu je istekao. U doba pandemije koronavirusa ispita nije bilo u Bosni i Hercegovini. Da bih ponovo dobio ponudu, morao sam ga položiti opet. Otac me vozi u Albaniju, tamo ga imam u terminu koji meni treba. Mijenja me kolega Mersad na poslu. Hvala i njemu i mom ocu što su to uradili za mene. Polažem IELTS u Tirani gdje dobijam C1 stepen engleskog jezika. Ispunio sam kriterije, dobijam certifikat. Šaljem aplikaciju na univerzitet. Predajem aplikaciju za Chevening.

Od Readinga nakon pet sedmica krajem decembra 2021. dobijam ovog puta uslovnu ponudu. Sad se pitam, što li uslovna kad sam sve poslao kako treba kao i 2019. Međutim, tražili su mi pisma preporuke koja su im se izgubila. Krajem 2021. dobijam i bezuslovnu ponudu. Kriteriji koji su potrebni su sada svi ispunjeni i čekam 2022. godinu.

Dođe i 2022. Ove, još turbulentnije 2022. godine, pod okriljem rata u Ukrajini, inflacije i koronavirusa u pozadini, 10.02.2022. dobijam email da sam prošao u uži krug. Sretan, spremam se za interview, ali više koliko stignem od obaveza koje su mi bile za vratom. Dana 10.03.2022. dolazim na svoj interview. Nervozan, dekoncentrisan, s nekom knedlom u grlu, kao da ću se svakog časa srušiti. Jer, miša mu, stalo mi je. Prođe interview faza, ramena bijahu tek malo lakša.

Prođe to čudno proljeće, dođe i najavljeno vrelo ljeto. Osim što ću pamtiti vjerovatno najtopliji juni ikada u mom gradu od početka mjerenja, na dan 24.06.2022. koji utiskujem zlatnim slovima, izabran sam među desetinama hiljada kandidata za jednu od najprestižnijih stipendija na svijetu – Chevening stipendiju koju dodjeljuje Vlada Velike Britanije, a koju svake godine dobijaju učesnici iz oko 160 zemalja svijeta i koju u prosjeku svega oko 3-5 posto aplikanata uspije dobiti.

Veliki dio posla je gotov, no ima se još dosta stvari za uraditi. Sada slijedi završna faza – predaja papira, apliciranje za vizu, dovršavanje finalnih procedura oko fakulteta i od septembra mjeseca ako Bog da odlazak na novu adresu – u Reading gdje ću za godinu dana imati priliku da učim od raznih IPCC eksperata i nevjerovatnih umova moderne meteorologije i klimatologije, kao i brojnim treninzima koje mi fakultet pruža – jedan od njih i u Britanskoj meteorološkoj službi, jednoj od najbolje rangiranoj u svijetu.

Ova stipendija je zapravo bila preduslov i uvertira koja se zove upis Master studija u oblasti Primjenjena meteorologija i klimatologija sa menadžmentom na Univerzitetu u Readingu, koji je rangiran među 200 najboljih univerziteta svijeta, a koji je prema Šangajskoj ljestvici 5. u svijetu i 1. u Europi za oblast meteorologije i klimatologije.

Vrijeme je da stanem čvrsto na svoje noge. Bio je ovo prvi dio jedne velike lekcije iz koje sam dosta naučio, zvana

'Izbori se za ono što želiš ostvariti, jer neće sve samo doći na ruku'", napisao je Sladić.

