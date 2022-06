Kako su se holivudski producenti i oskarovac Adrien Brody zaljubili u rijeku Unu

Otkrivamo kako je došlo do snimanja ovoga filma u Bihaću u čemu je značajnu ulogu imao međunarodni filmski festival pokrenut prije nekoliko godina “Avant&Una”

Hrvatski mediji ovih dana sa puno ljubomore izvještavaju; I Adrien Brody se zaljubio u ličku ljepoticu: Hrvatska za njezin razvoj ne želi ni čuti (24sata.hr). Dalje se u naslovu ovoga čitanog dnevnog lista i digitalnog medija ističe: Bosanci su na rijeku Unu uspjeli dovesti prvu ligu Hollywooda.

Za medije je vijest dana da oskarovac Adrian Brody na rijeci Uni snima film “Wild River 2”. Radi se nastavku filma Curtisa Hansona (The Hand that Rock the Candle, LA Confidental, 8 Mile) u kojem su igrali velike holivudske zvijezde, između ostalih, Meryl Streep i Kevin Bacon). Žanrovski je to bio avanturistički triler i bio je 1994. veliki komercijalni hit.

U nastavku glavnu ulogu igra Adrien Brody, koji je kao najmlađi glumac ikada dobio Oscara za kultni film “Pianist” (2002) Romana Polanskog i iza njega su brojne velike filmske role (Crvena tanka linija, Pearl Harbor, King Kong, Ponoć u Parizu, Grand Budapest Hotel i druge).

Često se ova vrsta velikih produkcija radi u medijskoj tišini, pa je tako bilo i sa nastavkom ovoga filma u produkciji Universal Studio. Ipak, hrvatski mediji su došli do nekih informacija, pa se saznaje da u filmu koji se snima na Uni igraju, pored Adriena Brodyja, i Leighton Meester i Taran Killam. Leighton Meester je zvijezda filma “Tračerice”, dok je Killam postao poznat u TV showu “Saturday Night live”.

Kako se saznaje, u Bihać je stiglo stotinjak članova ekipe. Hoteli su puni, restorani rade punom parom…

DEPO Portal saznaje da se film snima i u Mađarskoj, poznatoj kao zemlji koja sa svojim državim poticajima i dobrim studijima već dugi niz godina uživa povjerenje holivudskih i drugih svjetskih produkcija. Producenti iz ove zemlje ističu kako je šteta što BiH još uvijek nema zakon o poticajima za filmsku industriju i da je to glavni razlog zašto se velike svjetske filmske produkcije ne snimaju i češće u ovoj, po njima, prelijepoj i za filmadžije vrlo atraktivnoj zemlji.

Snimanje u BiH i na rijeci Uni, kao izvršni servis, vodi respektabilna zagrebačka producentska kuća 4Film, koju vode sestre Anita i Ivona Juka.

Svoje zadovoljstvo ne krije ni direkcija međunarodnog filmskog festival “Avant&Una” koja je, kao svoje glavno programsko opredjeljenje, od samog početka isticala cilj promocije Une kao otvorenog filmskog studija u prirodi.

O tome osnivač i direktor Mirsad Ćatić kaže:

– Vjerovali smo, kada smo startali sa festivlom, da će jednog dana doći do ovoga. Naprosto, ne postoji u Evropi toliko atraktivna i sa svojom prirodom sačuvana lokacija kao što je to rijeka Una i čitav taj kraj. Zato je naš glavni cilj festival bio promocija ovih lokacija na evropskom i svjetskom planu. Znamo da smo i mi dijelom zaslužni za dolazak ove svjetske ekipe na Unu.

On ističe kako je ovo sjajna stvar za daljnju promociju festivala, ali i ukupnu turističku ponudu ovoga kraja. Festival, kako kaže, ima izvanrednu suradnju sa Nacionalnim parkom Una i drugim predstavnicima turističke i lokalne zajednice u Bihaću.

Tim filmskog festivala u Bihaću već godinama surađuje sa 4Filmom i ponosni su na činjenicu da ova velika holivudska ekipa snima na Uni.

“Bit će to akcioni film, rafting na Rijeci, ovdje radimo scene koje se dešavaju na rijeci. Za sada smo tu sa kaskaderima, a kasnije u julu dolaze glavni glumci i pravimo kraj filma. Tražili smo divlju prirodu. Prošli smo cijelu Evropu, doveli su nas ovdje i zaljubili smo se. Toliko se to svidjelo režiseru da ćemo, umjesto tri, ovdje snimati devet dana i dovesti glavne glumce“, izjavila je za agenciju Anadolija Anne-Marie Roberge, koproducent i supervizor snimanja.

Sa ovim se slaže i producent Ognjen Gavaski, koji kaže da Bosna i Hercegovina ima neotkrivene prirodne ljepote.

“Ubjedljivo najljepša rijeka i našli smo ove vodopade za koje mislim da ih nema nigdje na svijetu. Tražili smo netaknutu prirodu, jer kada glumci upadnu u nevolju, morate da vidite da nema izlaza i oni moraju da se spasavaju iz vode”, objašnjava producent Gavanski.

Premijera filma planirana je za sljedeće proljeće. Producenti ne žele da otkrivaju detalje, ali nezvanično se na Štrbačkom buku snimaju završne scene sa Adrienom Brodyjem, Leightonom Meesterom i Taran Killam. Navodno bi preko 50 minuta filma trebalo da se dešava upravo na rijeci Uni.

U direkciji bihaćkog filmskog festivala su sigurni da je ovo tek početak pozicioniranja rijeke Une na svjetskoj mapi velikih i poželjnih svjetskih lokacija filmske industrije.

