Pretežno oblačno vrijeme, evo kakve temperature nas očekuju do vikenda

U Bosni se danas u jutarnjim satima i dio prijepodneva preovladavati pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje u ostatku dana. U jutarnjim satima u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi, ponegdje praćani grmljavinom. U Hercegovini jutro umjereno do pretežno oblačno, a u ostaku dana vedro.

Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 32 °C.

U Sarajevu jutro i dio prijepodneva pretežno oblačno vrijeme, a u ostaku dana sunčano. U jutarnjim satima je moguća slaba kiša ili lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 24 °C.U srijedu se očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 33 °C.

Za četvrtak se najavljuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Porast naoblake u večernjim satima. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 °C.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u petak se očekuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 32 °C,piše Avaz

Facebook komentari