U BiH narednih dana nestabilno vrijeme: Mogući pljuskovi sa grmljavinom

U poslijepodnevnim i večernjim satima širom zemlje se očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17 stepeni Celzijusovih, na jugu zemlje do 21. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31 stepen, na jugu do 35.

U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Prolazan pljusak uz grmljavinu je moguć u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 15 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka oko 30. prneosi “N1“.

U srijedu se očekuje djelimično vedro i dalje nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab, u Bosni sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 16 stepeni, na jugu zemlje do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26 stepeni, na jugu zemlje do 28.

U četvrtak se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Vjetar slab do umjerene jačine, prijepodne jugo, a u drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 16, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu zemlje do 26.

