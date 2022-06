Temperatura danas do 36 stepeni Celzijusa

Vrijeme u Bosni i Hercegovini u nedjelju ujutro bilo je pretežno vedro, a meteorolozi su najavili da će tokom dana preovladavati sunčano vrijeme. Poslije podne postepen porast naoblake može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu, javlja Anadolu Agency (AA).

“Tokom noći na sjeveru i sjeveroistoku Bosne lokalno su moguće intenzivnije padavine. Vjetar slab do umjeren, uglavnom, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni Celzijusa“, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) BiH.

Temperature zraka u 8 sati: Bjelašnica 16; Bugojno 18; Bihać, Livno, Prijedor, Sarajevo 20; Banja Luka, Sanski Most, Tuzla 21; Zenica 22; Gradačac, Grude 23; Neum, Trebinje 24; Mostar 25 stepeni Celzijusa.

U ponedjeljak će u većem dijelu BiH biti pretežno sunčano. Poslije podne umjeren porast naoblake u Bosni može usloviti pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini, uglavnom, jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 34 stepena Celzijusa.

U utorak će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći se očekuju pljuskovi i grmljavina. U večernjim satima intenzivnije padavine sa grmljavinom na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena Celzijusa.

U srijedu će biti pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 21, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 26 stepeni Celzijusa.

U četvrtak je najavljeno pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne se očekuju obilnije padavine. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 stepeni Celzijusa.

