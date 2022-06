Objavljena prognoza: Čeka li nas ovog vikenda toplotni udar?

Temperature zraka u 08 sati (°C): Bjelašnica 14; Bihać, Ivan-sedlo 18; Srebrenica 19; Bugojno, Livno, Prijedor, Sokolac, Tuzla 20; Sanski Most, Sarajevo, Široki Brijeg, Zenica 21; Banja Luka, Gradačac 22; Grude, Neum 24; Mostar, Trebinje 25; Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 946 hPa, za 2 hPa je viši od normalnog i lagano opada.

Danas će u Hercegovini prije podne preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje naoblake poslije podne. U Bosni sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne rijetki i slabi lokalni pljuskovi su mogući ponegdje u istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 29 do 34 °C.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura oko 32 °C.

BIOPROGNOZA Slično kao u proteklom periodu, uz relativno povoljne biometeorološke prilike većim dijelom dana. Nakon svježijih jutarnjih sati, sa porastom temperatura i nešto izraženijim osjetom sparine poslije podne, kod osjetljivih osoba su moguće pojačane tegobe, stoga je preporučljivo umanjiti aktivnosti. Također, usljed visokih vrijednosti UV indeksa poželjno je izbjegavati duže boravke na suncu.

Objavljena je prognoza do ponedjeljka:

U subotu, 4.06.2022., u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 23°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34°C.

U nedjelju, 5.06.2022., u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne. Umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33°C, na jugu zemlje do 36°C.

U ponedjeljak, 6.06.2022., prognozira se dosta nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 29°C, na jugu do 34°C. prneosi “Novi“.

