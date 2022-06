Sarajevo puno turista, očekujemo najbolju ljetnu sezonu

uriste iz svih dijelova svijeta već sada možemo vidjeti na ulicama Sarajeva. Nakon mjera i blokada koje su bile na snazi u protekle dvije godine zbog pandemije koronavirusa, život se ponovno vraća na sarajevske ulice ali i u druge gradove u Bosni i Hercegovini.

Turizam oživljava, a predsjedavajući Povjerenstva Turističke zajednice Kantona Sarajevo Kenan Magoda smatra da će imati najbolju ljetnu sezonu do sada.

“Sarajevo je puno turista. Ohrabruje me to da su hoteli sa četiri i pet zvjezdica skoro pa popunjeni. Siguran sam da ćemo imati najbolju ljetnu sezonu. Na to nam ukazuju razni parametri, a najveći vjetar u leđa nam je novi broj aviolinija na sarajevskom aerodromu što smo povećali sigurno za 50 posto prethodnih godina. To nam govori da će Sarajevo veoma brzo biti krcato turistima iz različitih dijelova svijeta”, pojasnio je Magoda.

Sarajevski aerodrom konstantno radi na proširenju broja linija i letova koji se obavljaju iz Sarajeva za brojne destinacije svijeta.

“Što se tiče Evrope, tu su Varšava, Pariz, kreće i London. Do sada smo uspostavili direktan kontakt i sa zaljevskim zemljama, sa Dohom iz Katara, Saudijskom Arabijom, standardno Dubai i radimo na poboljšanju letova za Španiju”, izjavio je Magoda za AA.

Smatra da je pik sezone tokom augusta.

“Tokom augusta, pored Sarajevo Film Festivala koji je najveći događaj u Bosni i Hercegovini, imat ćemo i niz koncerata koje će objaviti veoma brzo. Koncerti će biti besplatni, a radi se o svjetskim zvijezdama”, istakao je Magoda.

Kako je kazao, tokom ljeta u Kantonu Sarajevo dominiraju turisti iz zaljevskih zemalja.

“Tu je i Turska, Hrvatska, Srbija, Crna Gora. To je top pet zemalja s turistima koji najviše posjećuju Kanton Sarajevo. Turisti iz zaljevskih zemalja su ljubitelji prirode, gastronomije, turisti iz Turske uživaju u šarmu Orijenta kojeg imaju u Sarajevu, a vole i okolne planine. Dakle, najviše ih privlače planina, gastronomija i šarm Orijenta”, dodao je Magoda.

