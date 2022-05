PRIPREMITE KIŠOBRANE: ZBOG VREMENSKIH NEPRILIKA UPALJEN ŽUTI METEOALARM

Upozorenje zbog grmljavinskog nevremena izdato je za područja Sarajeva, Livna, Mostara, Trebinja i Foče.

Jutros je u većem dijelu zemlje oblačno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskom. Sunčano je na jugoistoku Hercegovine. Najniža temperatura zraka izmjerena je na Sokocu, osam stepeni, dok je najtoplije bilo u Trebinju, 20 stepeni. U Sarajevu je izmjereno 13 stepeni.

Danas se u Bosni očekuje oblačno vrijeme sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. U Hercegovini umjereno do pretežno oblačno sa pljuskovima i grmljavinom. Pljuskovi su jači u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 15 i 21, na jugu do 26 stepeni

U Sarajevu oblačno. Povremeno može padati slaba kiša ili jači pljusak u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 20 stepeni.

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, povremeno sa pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar slab većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, na jugu zemlje do 25 stepeni.

U utorak u Bosni i Hercegovini očekuje se umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana u većem dijelu zemlje se očekuju pljuskovi sa grmljavinom. Bez padavina na jugu. Vjetar slab većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 27, na jugu do 29 stepeni.

U srijedu se u Bosni očekuje umjerena naoblaka. U poslijepodnevnim satima sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom u centralnim i istočnim područjima.

U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab promjenljivog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 19. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28, na jugu zemlje do 32 stepena. prneosi “Hayat“.

