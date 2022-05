Objavljena prognoza do 6. juna: Mnogima se neće svidjeti…

Kako navode, očekuje nas i dalje promjenjivo vrijeme ili, narodski rečeno, “red kiše, red vreline”.

“Na prostoru Bosne i Hercegovine vrijeme je u nedjelju bilo promjenjivo. Preovladavalo je pretežno sunčano, mjestimično i oblačno, uz ponegdje slabu kišu.

I sedmica ispred nas bit će bogata meteorološkim elementima.

Prije podne preovladavat će uglavnom umjereno oblačno i sunčano. U drugom dijelu dana u većem dijelu zemlje izvjesna je kiša, uglavnom u obliku lokalnih pljuskova, koju može pratiti i grmljavina, i to naročito u centralnim i sjevernim krajevima naše zemlje.

Na jugu se očekuje suho vrijeme, uz više sunčanih intervala. Puhat će slab do umjeren vjetar južnog smjera, koji će uvjetovati nadprosječne temperature zraka”, navode iz FHMZ.

Minimalne jutarnje temperature zraka varirat će od 14°C do 20°C u Bosni, na jugu zemlje do 22°C. Najviše dnevne temperature između 26 i 32, mjestimično na jugu i krajnjem sjeveru do 34 stepena.

Nestabilno vrijeme sa kišom i kraćim pljuskovima očekuju se i početkom narednog mjeseca.

“Na jugu zemlje uslovi za pojavu kiše bit će slabi, tako da će ona prema raspoloživim podacima izostati. Temperature zraka u laganom padu.

Minimalne temperature zraka bit će u rasponu od 10°C i 15°C u Bosni, do 17°C u Hercegovini. Maksimalne dnevne temperature varirat će između 22 i 27 stepena u Bosni, do 30 u Hercegovini”, ističu. prneosi “Radiosarajevo“.

