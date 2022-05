ARNAUTOVIĆ: VRŠI SE PRITISAK NA CIK DA ODGODI IZBORE, ALI TO NIJE OPCIJA

Suad Arnautović, predsjednik CIK-a, kazao je da je rezultat kontinuirane saradnje povećanje transparentnosti i digitalizacija.

I, ono što nas čini sretnim, je kreiranje portala e-izbori, a razvijen je i radi sprečavanja zloupotrebe izbornog procesa. Elektronski način glasanja je dostupan od 4. maja 2022. godine. CIK je pokrenuo i potcast kojeg smo objavili 13. maja. Promociju portala vodimo i preko Twittera i Youtuba. Prijave birača CIK prima svakodnevno. Do sada je registrovano 7.070 osoba – kazao je Arnautović.

Naveoi je da se vrši pritisak na CIK da donese odluku o odlaganju izbora.

To bi nas dovelo u veću nezakonitost od onih koji su uradili nezakonitost neobezbjeđivanjem sredstava. Opcija pomjeranja izbora nije opcija, jer je to nezakonito.SAD i međunarodna zajednica su Vijeće ministara obavijestili da postoje mehanizmi da se ove obaveze provedu, ali se nadamo da će institucije uraditi ono što je do njih – kazao je.

Arnautović je dodao da CIK poduzima sve što je njihovoj nadležnosti da se izbori održe.

Sedam tendera je poništeno. Nismo imali novac. Donijeli smo propis i odluku da naši ljudi rade prekovremeno – dodao je.

Kavalec je istakla da OSCE od januara 2022. godine sa Američkom ambasadom provodi ovaj projekt.

Prvi stub projekta tiče se softverskog rješenja. Povećat će se transparentnost procesa. Aplikacije su u funkciji. Projekt će olakšati i procese između CIK-a, tužilaštava i sudova. Cijenimo trud CIK-a u smislu jačanja izbornog sistema. Brine nas da bi moglo doći do kašnjenja izbora. Rok za dostavljanje sredstava je bio 19. maj. Uskraćivanja sredstava je ozbiljna stvar koja može prouzročiti probleme. Tražili smo da se poduzumu hitne mjere. Neprihvatljivi su odgovori da se neodobravanje sredstva veže za to što su neki nezadovoljni sastavom CIK-a. Naša misija će učiniti sve da nadležni pronađu rješenje – kazala je Kavalec.

Murphy je istakao da bi bilo neustavno i antidejtonski da neko građanima uskrati mogućnost izbora.

Građani odlučuju ko će voditi državu, entitete i kantone. Je li danas zemlja bolja nego prije četiri godine? Jesu li političari ispunili obećanja data prije četiri godine? Jesu li se vodili interesima birača? Ako su odgovori ne, onda birači mogu promijeniti i to je ljepota demokratije. Birači moraju dati taj odgovor. Institucije BiH moraju raditi svoj posao i u skladu s obavezama i CIK-u omogućiti provođenje izbora– kazao je Murphy. prneosi “Hayat“.

Facebook komentari