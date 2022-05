Reakcija Dodika na obraćanje Schmidta i Džaferovića

Obraćanje visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Christiana Schmidta u Savjetu bezbjednosti UN-a i optužbe predstavnika Velike Britanije na račun entiteta Republika Srpska za stanje u državi rezultat je nemoći Zapada u pokušaju da kontroliše procese na Balkanu, rekao je član Predsjedništva Milorad Dodik.

U izjavi za Radio televiziju Republike Srpske rekao je da je očigledna kriza i u međunarodnim institucijama, jer je po njemu Savjet bezbjednosti prekršio procedure i dozvolom za obraćanje Schmidtu, ali i predsjedavajućem Predsjedništva Šefiku Džaferoviću.

Komentarišući obraćanje Šefika Džaferovića, Dodik je poručio da “Džaferović nije pokazao ništa novo osim ponovne mržnje prema Srbima”.

“Zato je i požurio i tako se naprosto pojavio u New Yorku da bi mogao ponovo da kleveće i da laže prema Srbima, tvrdeći samo ono što je on mislio da je istina. To govori o tome da je isti taj Savjet bezbjednosti prekšrio i procedure i sam Ustav BiH”, ocijenio je Dodik.

Dodik je zaključio da Džaferović nije više pozicionirani funkcioner od predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Zorana Tegeltije, ako nije u ime Predsjedništva. Međutim takvog stava nisu bili u Vijeću sigurnosti na kojem se obratio predsjedavajući državnog predsjedništva.

“Pošto nije bio u ime Predsjedništva, to samo govori da on ima jedan stereotip o tome koji želi da provede pod svaku cijenu i da naprosto oni sami doprinose destabilizaciji i razbijanju same BiH. I ova sjednica pokazuje da ona nema nikakvu šansu. Koliko ćemo se mrcvariti u tom jednom beskorisnom, organizovanom pojmu kako se zove BiH, pokazat će vrijeme”, zaključio je Dodik.

