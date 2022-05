Lokalno intenzivnije padavine, ponegdje praćene gradom. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 15, a dnevna od 14 do 20, u Hercegovini, na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 23 stepena Celzijusa.

U Sarajevu oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Jutarnja temperatura oko 10, a dnevna oko 19 stepeni Celzijusa.

