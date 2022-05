Sladić otkrio kakvo nas vrijeme očekuje u maju: Jeste li iznenađeni ovim?

– Promjenjivo, tj. uobičajeno majsko vrijeme pratit će nas i u narednom periodu, a najmanje do 10.05. što znači jedno – red sunca, red (konvektivnih) oblaka, i red lokalnih pljuskova, dok će temperature zraka biti uglavnom u granicama prosjeka za peti mjesec.

Pod utjecajem visinske ciklone sutra te nove visinske doline ponovo prema kraju iduće sedmice bit će nestabilno s pljuskovima praćeni grmljavinom, mjestimično te kratkotrajno i izraženijim, no prostorno i intenzitetom lokalne pljuskove je nezahvalno prognozirati na duže staze, kako u velikoj mjeri na njih utječe količina vlage u srednjim nivoima atmosfere, indeksi nestabilnosti, prethodno prijepodnevno zagrijavanje podloge i temperatura okolnog zraka koja za nastanak većeg uzdizanja i hlađenja zahtjeva veću temperaturnu razliku između temperature podloge i okolnog zraka, pa se za njih često radi nowcasting (prognoziranje do nekoliko sati unaprijed). Kako lokalni pljuskovi nisu prostorno i količinski jednako raspoređeni, najveće šanse za njih u narednih 7 do 10 dana su u višim, odnosno planinskim predjelima – napisao je Sladić na Facebooku.

