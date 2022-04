METEOROLOZI OTKRILI KADA NAS OČEKUJE RAZVEDRAVANJE: PROČITAJTE VREMENSKU PROGNOZU ZA NAREDNE DANE

Lokalno u centralnim, sjevernim i istočnim područjima je moguć i kratkotrajan pljusak. U Hercegovini pretežno sunčano. Više oblačnosti na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 9, na jugu zemlje do 13 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu do 24 stepena.

U subotu u Bosni i Hercegovini će preovladavati umjereno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 8, na jugu zemlje do 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22 stepena, na jugu zemlje do 24 stepena.

U nedjelju u Bosni i Hercegovini prije podne djelomično vedro. Oblačnije u drugoj polovini dana kada se širom zemlje očekuju lokalni pljuskovi. Bez padavina na jugu Hercegovine. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 9, na jugu zemlje do 13 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21, na jugu zemlje do 24 stepena. prenosi hayat

Facebook komentari