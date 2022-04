Evo kakvo nas vrijeme očekuje narednih nekoliko dana

Tokom dana u Bosni postepen porast naoblake, što prema kraju dana u istočnim područjima lokalno može usloviti slabu kišu. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od -1 do 4, a dnevna od 7 do 16°C.

U utorak pretežno oblačno vrijeme. Prema kraju dana i tokom noći u Bosni se očekuje kiša. Jutarnja temperatura od -1 do 5, a dnevna od 6 do 16°C.

U srijedu oblačno vrijeme s kišom. Na planinama se očekuje snijeg. U drugom dijelu poslijepodneva postepeni prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 2 do 8, a dnevna od 5 do 14°C.

U četvrtak pretežno oblačno vrijeme. Prijepodne kiša u Hercegovini, na jugozapadu i jugoistoku Bosne. Poslijepodne i tokom noći lokalno slaba kiša u Bosni. Jutarnja temperatura od 1 do 7, a dnevna od 10 do 16°C,piše Slobodnabosna

Facebook komentari