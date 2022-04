Stanivuković ganut dočekom u katedrali: Moj postupak je prirodan

Stanivuković je i sam bio zatečen podatkom kako je prvi gradonačelnik nakon 36 godina koji je prisustvovao katoličkoj misi u ovom gradu.

“Moram biti iskren i reći da nisam znao da nijedan političar, državnik ili gradonačelnik nije 36 godina ovdje bio. To mi je nevjerovatno i iznenadilo me je. Ljudi su me pozdravili aplauzom, a to što sam uradio je potpuno prirodno”, istakao je prvi čovjek grada na Vrbasu.

Stanivuković je dodao kako svi mi dijelimo iste univerzalne vrijednosti, a to su, između ostalog, poruke mira i praštanja.

“Banjaluka je grad u kojem ima mjesta za sve bogomolje i svetinje – crkve, katedrale i džamije. Morao je doći neko ko je mlađi i gleda u budućnost. Sretan sam što sam ovdje osjetio hrišćansku radost”, otkrio je u razgovoru za Nova BH

Mi ćemo nastaviti i dalje da šaljemo takve poruke, poručio je banjalučki gradonačelnik.

“Banjaluka je jedini grad u cijeloj Bosni i Hercegovini koji izdvaja sredstava iz budžeta za legalizaciju svih vjerskih objekata. Naše neke svetinje su građane bez sve dokumentacije i danas to košta mnogo da se legalizuje. Grad Banjaluka za to izdvaja iz budžeta sredstva i to je poruka da se suštinski nešto radi”, zaključio je Draško Stanivuković.

Podsjetio je još jednom kako gradska uprava jednako pomaže Islamskoj zajednici, kao i Pravoslavnoj i Katoličkoj crkvi.

Na kraju je kazao kako je iskreno sretan zbog dočeka u katedrali Svetog Bonaventure i “hrišćanske ljubavi koju je osjetio”.

