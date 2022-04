Zvanično je završen među najvećim IT događajima u BiH – HackAtHome

Događaj je kreiran s ciljem podsticanja kreativnosti učesnika i edukacije istih, te je postao među najvećim događajima ovog karaktera u cijeloj Bosni i Hercegovini. Na samom događaju mladi programeri/ke su mogli upoznati predstavnike kompanija i učiti od iskusnih predavača. Vjerujemo da su stekli veliki broj znanja i vještina koje su unaprijedili tokom edukativnih radionica i takmičarskog djela i to je ono što pozicionira mlade ljude na tržištu rada.

HackAtHome se sastojao od dva dijela. Prvi je Edukacijski vikend koji je trajao u periodu od 01.04. do 03.04.2022. godine; i sastojao se od:

· Virtualnog sajma poslova

· Soft skills radionica

· Hard skills radionica

Broj prijava je bio ograničen, ali to nije zaustavilo preko 120 ambicioznih učesnika da budu aktivan dio ovog programa.

Drugi dio događaja je takmičarskog karaktera i održavao se od 08.4. do 10.4.2022. godine, gdje su timovi od 3 do 5 članova predstavljali unikatna rješenja za zadanu temu. Tema ovogodišnjeg Hackathome-a se ticala pametnih gradova pod nazivom: “Digitalne usluge koje podižu kvalitetu života i zadovoljstvo građana”. Svim timovima su bili dodijeljeni mentori (predstavnici vodećih IT kompanija naše države) koji su im pomagali u realizaciji njihovih ideja.

Pobjednici ovogodišnjeg HackAtHome-a i osvajači vrijednih novčanih nagrada su:

1. mjesto Fokus Pokus

2. mjesto Zeta

3. mjesto ProCode

Članovi organizacija BEST Mostar su i ove godine vrijedno radili da ovo postane tradicionalni događaj organizacije koji će i u narednom periodu okupljati srednjoškolce i studente u cilju obogaćivanja njihovih znanja i vještina.

Ovaj događaj organiziran je u suradnji sa INTERA Tehnološkim parkom, kroz projekat Youth 4 Open Innovation i sufinansiran je sredstvima Evropske unije kroz program Erasmus+.

Realizacija ovog projekta ne bi bila moguća bez naših dugogodišnjih partnera koji su prepoznali vrijednost ovog projekta: MSS, ZenDev, Marvelsoft,Mistral,Atlantbh,IT systems,QSD, Ministry of programming, nSoft, INTERA Tehnološki park i na tom smo im neizmjerno zahvalni.

Pozivamo sve sadašnje i buduće studente da prate BEST organizaciju i budu dio našeg kolektiva kako bi zajedno rušili barijere i gradili bolje sutra.

