Danas temperature do 25 stepeni: Evo kad stiže kiša, a možda i snijeg

Temperature zraka izmjerene u 8 sati (°C): Sokolac -1; Bjelašnica 1; Tuzla 3; Banja Luka, Bugojno, Doboj, Jajce i Široki Brijeg 4; Bihać, Drvar, Prijedor, Sanski Most i Zenica 5; Grude, Livno i Sarajevo 6; Trebinje 9; Mostar 10; Neum 11°C.

Bioprognoza: Biometeorološke prilike su povoljne. Dodatno zatopljenje u jutarnjim satima pozitivno će djelovati na opštu sliku. Većina ljudi će se osjećati dobro, a tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake. Poslije podne su izgledne relativno visoke temperature zraka, stoga je poželjno biti oprezniji i ne pretjerivati sa aktivnostima. Preporučuje se slojevito odijevanje.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 20 i 25°C. U Sarajevu sunčano. Najviša dnevna temperatura zraka oko 24°C.

U petak u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnosti. Naoblačenje sa sjevera koje će usloviti kišu u noći na subotu. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7°C, na jugu zemlje do 12°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26°C.

U subotu u Bosni oblačno, većinom sa slabom kišom. U Hercegovini djelomično vedro, lokalno sa pljuskom u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17°C, na jugu zemlje od 20 do 24°C.

U nedjelju u Bosni pretežno oblačno. U nizinama sa slabom kišom ili susnježicom u jutarnjim satima. U višim područjima sa slabim snijegom. U Hercegovini pretežno sunčano, oblačnije na sjeveru Hercegovine. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 4°C, na jugu zemlje od 7 do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 11°C, na jugu zemlje od 13 do 16°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod. prneosi “Radiosarajevo“.

