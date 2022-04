Ahmetović o smjeni Dodika: Gospodine Schmidte, uradit to što svi čekaju!

Poručio je kako se Zapadni Balkan mora vratiti u fokus njemačke, ali evropske politike, jer je to “ključna regija za budućnost Evrope”.

Mnogi smatraju da bi i Zapadni Balkan, konkretnije Bosna i Hercegovina, mogli biti sljedeća Putinova meta. Da li je Njemačkoj jasna opasnost od ruskih aktivnosti na podrivanju mira u BiH?

Mislim da su danas u Bundestagu i oni koji nisu bili svjesni opasnosti – razumjeli sve. Kada sam ušao u Bundestag i kada sam dobio zadatak za Zapadni Balkan svaki sam dan govorio da je opasan uticaj Rusije na Balkanu. Putin želi i ovdje destabilizovati Evropu. Nakon 24. februara smo razumjeli da su Bosna i Hercegovina, ali i Zapadni Balkan, ključna regija za budućnost Evrope. Evropa ne može biti jaka ako nije jak Zapadni Balkan. Siguran sam da ćemo u maju ili juna dobiti odluku da se Njemačka uključi aktivnije u misiju EUFOR-a. EUFOR nije samo tu da bude u Sarajevu, nego mora biti u cijeloj BiH. Mora biti u Banjaluci, Jajcu… EUFOR je tu da čuva sve, a ne samo jednu grupu.Znači, najavljujete povratak Njemačke? Danas ste zatražili još jaču podršku Schmidtu da može koristiti bonske ovlasti?

Nadam se da će Njemačka tako odlučiti (da pošalje vojnike u EUFOR), to nije sto posto sigurno. Što se tiče Schmidta, ako se bude gledala današnja debata, sve su partije jasno rekle šta misle i Schmidt je uživo prisustvovao, da jedan političar poput Dodika, koji radi da država gdje je predsjednik da bude pocijepana, da uništi demokratiju – da on ne može ostati. Zbog toga je Schmidt u Bundestagu dobio 120 posto podrške. Mogu samo kazati: Gospodine Schmidte, uradit to što svi čekaju, piše N1.

Hoće li Njemačka uvestu unilateralne sankcije?

Nije samo Dodik, nego iza njega stoji sistem. Ima i drugih aktera. Mogu vam reći da Evropska unije nije uspjela naći način da uvede sankcije zbog zemalja poput Mađarske i Hrvatske. Mi smo sada u jednom vremenu u kojem moramo vidjeti kako da zaustavimo autokratske snage. Nadam se da ćemo za nekoliko sedmica i na to pitanje pronaći odgovor. Toliko vam za sad mogu reći.

Ahmetović o Dodiku i visokom predstavniku. Gospodine Schmidt uradite to! pic.twitter.com/G3BRizHMnY — TV N1 Sarajevo (@N1infoSA) April 6, 2022

Facebook komentari