Danas u BiH sunčano vrijeme: Objavljena prognoza za naredna tri dana

Temperature zraka izmjerene u 7 sati (°C): Bjelašnica -13; Sokolac -6; Bugojno, Grude i Sanski Most -5; Banja Luka i Zenica -4; Bihać -3; Doboj, Livno i Srebrenica -2; Gradačac i Sarajevo -1; Bijeljina 0; Trebinje 3; Mostar i Neum 5°C. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 960hPa, za 18hPa je veći od normalnog i ne mijenja se.

Bioprognoza: Biometeorološka prognoza je povoljna i većina populacije biće boljeg raspoloženja. U jutarnjim satima, kod hroničnih bolesnika moguće su umjerene poteškoće usljed nižih temperatura. Sa odmicanjem dana posvuda će otopliti i biće ugodnije, prikladno za boravak na otvorenom. Poželjno je slojevito se odjenuti, kako bi se po potrebi raskomotili. Na jugu će bura povremeno uzrokovati manje probleme i remetiti osjet ugode.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 13°C, na jugu zemlje do 16°C. U Sarajevu sunčano. Najviša dnevna temperatura zraka oko 11°C.

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0°C, na jugu do 5°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 13°C, na jugu do 16°C.

U utorak u Bosni i Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0°C, na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 9 i 15°C, na jugu zemlje do 18°C.

U srijedu u Bosni i Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 2°C, na jugu zemlje do 7°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18°C, na jugu zemlje do 21°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod. prenosi radiosarajevo

