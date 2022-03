Do kraja sedmice sunčano vrijeme

U Bosni će pretežno oblačno sa slabim snijegom ili susnježicom, u nizinama može padati i slaba kiša, a u poslijepodnevnim satima očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti, prenosi Anadolu Agency (AA).

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između jedan i šest stepeni Celzijusovih, na jugu zemlje od osam do 13.

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) u petak u većem dijelu zemlje pretežno sunčano vrijeme. U centralnim i istočnim područjima Bosne magla ili niska oblačnost, koja se ponegdje može zadržati i veći dio dana. Jutarnja temperatura od minus devet do minus tri, na jugu do nula, a najviša dnevna od nula do šest, na jugu do devet stepeni.

U subotu takođe pretežno sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Poslijepodne umjeren porast oblačnosti na istoku Bosne. Jutarnja temperatura od minus deset do minus četiri, na jugu do nula, a najviša dnevna od minus jedan do pet, na jugu do osam stepeni.

U nedjelju u Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostalim dijelovima malo do umjereno oblačno i sunčano. Jutarnja temperatura od minus deset do minus četiri, na jugu do tri, a najviša dnevna od nula do šest, na jugu do devet stepeni.

