JOŠ ĆEMO SE BUDITI UZ MINUSE, JUTRA HLADNA, A DANI SUNČANI: KAKVO JE VRIJEME DO VIKENDA?

U centralnim i istočnim područjima Bosne povremeno sa slabim snijegom. Više padavina u večernjim satima. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od -6 do 0, na jugu do 2, a dnevna od 0 do 6, na jugu do 10 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći je moguć slab snijeg. Jutarnja temperatura oko -5, a dnevna oko 2 stepena.

U četvrtak pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne smanjenje naoblake u Hercegovini, Posavini i Krajini, a tokom noći u ostatku zemlje. U većem dijelu Bosne se očekuje snijeg ili susnježica. Padavine postepeno prestaju u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 4, a dnevna od 0 do 6, na jugu od 8 do 12 stepeni.

U petak, u većem dijelu zemlje pretežno sunčano vrijeme. U centralnim i istočnim područjima Bosne je moguća magla ili niska naoblaka. Jutarnja temperatura od -9 do -3, na jugu do 0, a dnevna od -1 do 5, na jugu do 9 stepeni.

U subotu, pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne umjeren porast naoblake na istoku Bosne. Jutarnja temperatura od -10 do -4, na jugu do 0, a dnevna od -2 do 4, na jugu do 8 stepeni. prenosi hayat

