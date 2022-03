Svečano i u Mostaru: BiH je danas stabilnija i jača nego 1992

Podsjetio je da je 29. februara i 1. marta 1992. Bosna i Hercegovina bila pod ozbiljnom prijetnjom na integritet i postojanje. – Građani ove zemlje svojom voljom birali su put samostalnosti, put borbe za cjelovitu Bosnu i Hercegovinu i put slobode. Cjelovita i slobodna Bosna i Hercegovina je ustvari jedini mogući put. Nakon izglasavanja nezavisnosti, uslijedila je brutalna agresija i veličanstvena odbrana Bosne i Hercegovine. Sjećamo se najboljih među nama. Tokom proteklih 30 godina gradili smo državu, ali još uvijek nismo ostvarili cilj, jer današnja Bosna i Hercegovina nije onakva za kakvu su se borili naši hrabri borci. Postoje brojne opstrukcije i blokade, smetnje, retrogradne politike, ali smo se bez obzira i na to, izborili i napravili ogromne iskorake. Danas je Bosna i Hercegovina mnogo snažnija i stabilnija nego što je bila na dan prijema u Ujedinjene nacije.

Nastavit ćemo se boriti, jer je jedinstvena i funkcionalna Bosna i Hercegovina interes svih građana, rekao je Džaferović. Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine osvrnuo se i na krizu u svijetu, sa naglaskom na rat u Ukrajini i moguću refleksiju na mir na Balkanu, odnosno u Bosni i Hercegovini. Rekao je kako situacija danas u BiH nije jednostavna, te da je opterećena ozbiljnom političkom krizom. – Nadam se da sve ovo neće prerasti u sigurnosnu krizu. Ruskom agresijom na Ukrajinu, kriza u Evropi i svijetu dovedena je do usijanja. To moramo imati u vidu i kada je riječ o našoj zemlji. I prije agresije Rusije na Ukrajinu tražio sam da se pojača vojni angažman u Bosni i Hercegovini, te da visoki predstavnik svoj posao radi onako kako to nalaže Daytonski sporazum, rekao je. Ističe kako prisustvo vojnika iz svijeta, kao i visokog predstavnika nisu običan intrumentalizam, te da je to propisano važnim dokumentom. – Zato sam, čim je započela kriza, pozvao autoritete iz NATO-a i EUFOR-a da pojačaju svoje snage u Bosni i Hercegovini i tako odvrate zlo i spriječe krize.

Bolje je prevenirati, nego kasnije gasiti požar. I drago mi je što je EUFOR pojačao snage, uz želju da to bude i snažnije. Posebno mi je drago što su vojnici raspoređeni tamo gdje se nalaze povratnici, koji su najugroženiji. Uz te aktivnosti, nadam se da ćemo prevazići i političku krizu i da nećemo otići u sigurnosnu, koja nikom ne bi odgovarala. I siguran sam da će svako ko bi to ovdje proizvodio, završio onako kako su završili i oni koji su to ranije radili. Konačno je vrijeme da destruktivne snage nešto nauče iz historije, jer svi koji su atakovali na Bosnu i Hercegovinu završili su u Haagu i na smetljištu historije, dodao je. Bosni i Hercegovini danas prema njegovim riječima trebaju briga za ljude i ekonomski razvoj. – Nažalost, i dalje na sceni imamo političare koji su previše umislili i smatraju da ultimativno mogu rješavati stvari u ovoj zemlji. Niko ne može poništiti nivo reformi koji je dosegnut. To je pitanje institucija države Bosne i Hercegovine. Oni koji smatraju suprotno misle samo o sebi ili slijede ideologe koje su u ovoj zemlji već poražene. To je već njihov problem. Mi smo odlučni braniti suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, poručio je član Predsjedništva BiH. Upitan za eventualni nastavak pregovora oko izmjena Izbornog zakona BiH, rekao je kako nema novih informacija, te da se svijet zabavio krizom u Ukrajini. Denis Zvizdić je posebno istaknuo hiljadugodišnju tradiciju i kulturu Bosne i Hercegovine, također se prisjećajući vremena kada je izglasana nezavisnost. –

Slobodnom voljom smo se opredjelili da živimo u nezavisnoj i suverenoj Bosni i Hercegovini. Današnji datum će se kad-tad obilježavati na teritoriji cijele zemlje. To je datum ukupnog bosanskohercegovačkog identiteta i zajedništva. Nažalost, danas živimo u vremenu blokada koje traju osam ili devet mjeseci, odnosno u vremenu latentnog udara na Ustav Bosne i Hercegovine. Postoje politike koje nastoje i žele ovu zemlju predstaviti nefunkcionalnom, ali svi ti udari neće uspjeti. Bosna i Hercegovina ima dovoljno unutrašnjih kapaciteta i prijatelja u Međunarodnoj zajednici koji će nam pomoći da obezbijedimo prosperitetan put zemlje. Smatram i da je pravo vrijeme da NATO pošalje svoje vojnike u Bosnu i Hercegovinu i rasporedi ih na ključne tačke, prije svega u Brčko, a onda da se počne i ozbiljno razmišljati o prijemu Bosne i Hercegovine u NATO savez. To je zadatak na kojem moramo raditi. Evropa je uvidjela šta se radi na Balkanu i odakle prijeti najveća opasnost čitavom slobodarskom svijetu. Sada je vrijeme za američko i evropsko jedinstvo u koje će biti uključena i Bosna i Hercegovina, poručio je Zvizdić. Nakon polaganja cvijeća na Šehitlucima, Mostarci su do kraja ispunili salu Narodnog pozorišta gdje je održana svečana akademija.

