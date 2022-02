Meteorolozi donose lijepe vijesti: Evo kada će se konačno razvedriti

Temperature zraka izmjerene u 07:00 sati (°C): Bjelašnica -10; Sokolac -3; Bihać, Bugojno, Livno, Sanski Most, Sarajevo, Srebrenica i Tuzla 0; Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Drvar, Gradačac, Jajce i Zvornik 1; Prijedor i Zenica 2; Trebinje 4; Neum 6; Mostar 7°C. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 948hPa, za 5hPa je veći od normalnog i ne mijenja se.

BIOPROGNOZA: U Bosni će osjetnije zahlađenje praćeno padavinama i dalje predstavljati problem hroničnim bolesnicima. Astmatičari i osobe sa kardiovaskularnim problemima trebaju biti oprezniji i reducirati boravak na otvorenom. U Hercegovini će biti malo ugodnije, uz nešto stabilnije vrijeme, pri tome i neuobičajeno hladno, sa jačim udarima bure, što će remetiti opštu sliku. Negativni efekti promjene vremena djelimično će oslabiti tokom noći.

Danas u Bosni oblačno sa slabim snijegom. U nizinama će padati i slaba kiša. U Hercegovini sunčanije prije podne. Povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. U poslijepodnevnim i večernjim satima slabe padavine su moguće na sjeveru i krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 5°C, na jugu zemlje do 11°C.

U Sarajevu oblačno. Povremeno će padati slab snijeg. Najviša dnevna temperatura zraka oko 2°C.

U utorak: U Bosni pretežno oblačno vrijeme. Razvedravanje u večernjim satima. U Hercegovini sunčano. Prije podne lokalno slab snijeg ili susnježica u centralnoj i istočnoj Bosni. Jutarnja temperatura od -5 do 1, na jugu do 4, a dnevna od 0 do 6, na jugu do 10 °C.

U srijedu: Pretežno sunčano vrijeme. Po kotlinama centralne i istočne Bosne magla. Jutarnja temperatura od -8 do -1, na jugu do 3, a dnevna od 2 do 7, na jugu do 11 °C.

U četvrtak: Pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne umjeren porast naoblake u Bosni. Jutarnja temperatura od -6 do 0, na jugu do 3, a dnevna od 6 do 12 °C. prneosi “Radiosarajevo“.

