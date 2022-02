Neka vas sunčano jutro ne zavara: Očekuje nas velika promjena vremena

Temperature zraka u 7 sati: Sokolac -7 stupnjeva, Bjelašnica, Bugojno, Drvar i Livno -4, Jajce, Sanski Most i Zenica -2, Grude, Sarajevo i Tuzla -1, Banja Luka 0, Mostar i Trebinje 2, Gradačac 3, Bihać 4, Neum 6 stupnjeva. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 944 milibara, za 2 milibara je viši od normalnog i sporo opada.

Danas se u našoj zemlji prije podne očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne naoblačenje na sjeverozapadu Bosne, a do kraja dana i tokom noći i u ostatku zemlje. Tokom poslijepodneva padavine u Krajini, a tokom noći u većem dijelu Bosne. U nizinama se očekuje kiša, a u višim područjima susnježica ili snijeg. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini slab jugo. Najviša dnevna temperatura od 8 do 13, na jugu do 16 stupnjeva.

U Sarajevu prije podne sunčano, poslije podne naoblačenje. Padavine se očekuju u večernjim satima. U nizinama kiša, a u višim područjima snijeg i susnježica. Snijeg u nižim dijelovima grada u noći sa petka na subotu. Najviša dnevna temperatura oko 11 stupnjeva.

BIOPROGNOZA Biometeorološka prognoza je relativno povoljna. Nakon svježijeg jutra, uslijediće porast temperatura uz sunčane intervale, što će ugodno djelovati na većinu populacije. Sa poslijepodnevnim satima, usljed blizine promjene, moguće su nešto jače tegobe kod osjetljivih osoba, pretežno u vidu glavobolje, reumatskih i bolova na mjestima ozljeda, kao i nesanice. Opšta slika dodatno će se pogoršati tokom noć

Objavljena je i prognoza za oba dana vikenda te ponedjeljak.

26.02.2020 (Subota)., oblačno vrijeme sa padavinma. U Bosni se očekuje kiša ili susnježica u nizinama, a u višim područjima snijeg. Snjeg je moguć i u nizinama centralne i istočne Bosne. U Hercegovini padavine prema kraju dana ili tokom noći. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu do 7, a najviša dnevna od 1 do 7, na jugu do 11 stupnjeva.

27.02.2020 (Nedjelja)., oblačno vrijeme sa kišom ili susnježicom u nizinama, a u višim područjima sa snijegom. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 8, a najviša dnevna od 2 do 8, na jugu do 11 stupnjeva.

28.02.2020 (Ponedejljak)., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno i lokalno sa slabim padavinama. U Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -5 do 1, na jugu do 3, a najviša dnevna od 1 do 6, na jugu do 10 stupnjeva, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. prneosi “Radiosarajevo“.

