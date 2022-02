NAKON PADAVINA DOLAZI POSTEPENO RAZVEDRAVANJE: PROČITAJTE VREMENSKU PROGNOZU ZA NAREDNA TRI DANA

U jutarnjim satima u centralnim i istočnim područjima slaba susnježica ili snijeg, na jugu kiša. Tokom dana rijetko u Bosni može pasti slaba kratkotrajna kiša. Vjetar većinom umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno sa jakim udarima vjetra. U Hercegovini i jugozapadu Bosne jaka bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4, na jugu do 8, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 9, na jugu do 12 stepeni.

U srijedu u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalno u Bosni može padati kratkotrajna kiša prije podne i sredinom dana. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar većinom slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Povremeno može biti i jakih udara vjetra. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 2, na jugu zemlje do 6, a Nnajviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10, na jugu zemlje do 15 stepeni.

U četvrtak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab, u Bosni istočnog i jugoistočnog smjera. U Hercegovini vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1, na jugu zemlje do 5, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 11, na jugu zemlje do 13 stepeni. prenosi hayat

