Prvi put osjećam potpuno novi strah… Kako je moguće da glasate uvijek za iste, a onda djecu tjerate u Njemačku?!

Blog pišem od 2009. godine i prvi put imam strah od pisanja. Nije to strah od posljedica napisanog, nije to strah od ljudi o kojima pišem, nije to strah od odgovornosti. Ovo je jedan potpuno novi strah, barem za mene, strah od nerazumijevanja društva i vremena u kojem živim.

Ja, ustvari, nisam siguran da razumijem šta se dešava u Bosni i Hercegovini.

Da li je Bosna i Hercegovina unija država ili je sastavljena od entiteta?

Ko pravilno tumači Dejtonski sporazum?

Da li Milorad Dodik stvarno misli da će Bosni i Hercegovini biti bolje ako se vrate „prenesene“ nadležnosti?

Da li će Hrvati biti srećni kako nas ubjeđuje Dragan Čović samo da dobiju svoj entitet?

Da li je Željko Komšić istinski bosanski patriota, kada čestita praznik Kosovu iako zna da će to razljutiti Srbe iz Republike Srpske?

Da li Bakir Izetbegović zaista želi da sa političke scene ode Milorad Dodik?

Evo, ne znam jel OHR kao institucija postoji i kolika je stvarna moć novog visokog predstavnika Šmita?

Da li je ovakav OHR dobar za Bosnu i Hercegovinu, jer još uvijek ne poteže bonska ovlašćenja ili ih je odavno trebao početi koristiti?

Da li je Evropska unija prijatelj Bosne i Hercegovine jer ulaže novac u Bosnu i Hercegovinu i na taj način pomaže domaćim političarima da se „kite tuđim perjem“?

Ustvari, da li još uvijek postoji politika Evropske unije u Bosni i Hercegovini ili samo interesi pojedinih država?

Da li Aleksandar Vučić istinski poštuje teritorijalni integritet i suverenitet ove zemlje, ako dopušta ministru Vulinu da priča to što priča?

Da li je predsjedniku Milanoviću istinski stalo do Hrvata u Bosni i Hercegovini ili da bude najveći Rus među Hrvatima?

Zašto je normalno da Srbija i Hrvatska imaju jednog predsjednika koji se bira na neposrednim izborima od strane svih punoljetnih građane tih država, a to nije prihvatljivo za Bosnu i Hercegovinu?

Zašto je SDA u koaliciji sa SNSD-om na nivou države, iako im u programskim dokumentima piše da žele ukidanje Republike Srpske, a zašto je SNSD u koaliciji sa SDA iako otvoreno rade na nestanku Bosne i Hercegovine?

Da li je Milorad Dodik nacionalista ili običan trgovac koji misli samo na sebe?

Kako je moguće da za Dragana Čovića glasa 154 819 Hrvata, od 497 883 koliko ih živi u Federaciji BiH, što je 31% a on bez zazora utvrdi da je on jedini njihov legitimni predstavnik?

Kako je moguće da je Fadil Novalić već osam godina premijer Federacije BiH?

Kako je moguće da imamo sve manje stanovnika, a sve više gradova?

Kako je moguće da glasate uvijek za iste, a onda djecu tjerate u Njemačku?

Kako penzioneri prežive od svojih penzija?

Ja nemam odgovore na ova pitanja.

