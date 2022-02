Sutra kiša u nizinama, a u višim područjima snijeg

U Bosni i Hercegovini vrijeme u nedjelju ujutro je pretežno oblačno, a kiša pada na području Krajine, sjevera i sjeveroistoka Bosne. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH najavljuju da će danas prolazna kiša sa sjevera prije podne zahvatiti cijelu zemlju, javlja Anadolu Agency (AA)

“U drugom dijelu dana postepen prestanak padavina sa sjevera prema jugu zemlje i smanjenje oblačnosti u Bosni. Vjetar slab promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 11, na jugu zemlje do 15 stepeni Celzijusa”, navode iz FHMZ-a.

Temperature zraka izmjerene u 7 sati: Bjelašnica 0; Gradačac 3; Bihać i Banja Luka 4; Bijeljina i Sanski Most 5; Bugojno, Sarajevo i Zenica 6; Livno 8; Grude, Mostar i Trebinje 11; Neum 14 stepeni Celzijusa.

U ponedjeljak će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno vrijeme. Prije podne lokalno u Hercegovini može padati slaba kiša. U drugom dijelu dana širom zemlje se očekuje kiša u nizinama, a u višim područjima snijeg. U večernjim satima i tokom noći na utorak i u nizinama može padati susnježica ili snijeg, osim na jugu zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Od poslijepodnevnih sati vjetar mijenja smjer na sjever. Povremeno će biti i jakih udara vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu do 11 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16 stepeni Celzijusa.

U Bosni u utorak će biti djelomično vedro, u Hercegovini sredinom dana razvedravanje. U jutarnjim satima u centralnim i istočnim područjima slaba susnježica ili snijeg, na jugu kiša. Tokom dana rijetko u Bosni može pasti slaba kratkotrajna kiša. Vjetar većinom umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno sa jakim udarima vjetra. U Hercegovini i jugozapadu Bosne jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 3, na jugu do 8 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 9, na jugu do 12 stepeni Celzijusa.

U srijedu meteorolozi prognoziraju u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalno u Bosni može pasti slaba kratkotrajna kiša prijepodne i sredinom dana. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar većinom slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Povremeno može biti i jakih udara vjetra. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između – 3 i 2, na jugu zemlje do 6 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10, na jugu zemlje do 15 stepeni Celzijusa.

