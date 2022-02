ODLAZI SUNCE, DOLAZE PADAVINE: EVO KAKVO NAS VRIJEME OČEKUJE NAREDNIH DANA

U večernjim satima kiša se očekuje na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. U Posavini poslije podne umjeren do pojačan sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu i sjeveru zemlje do 10, a dnevna od 10 do 16, na jugu, sjeveru i sjeverozapadu zemlje do 18 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 5, a dnevna oko 16 °C.

Sutra pretežno oblačno sa kišom. Poslije podne prestanak padavina i razvedravanje u Posavini i Krajini, a u ostatku zemlje krajem dana ili tokom noći. Jutarnja temperatura od 1 do 6 na jugu do 10, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 °C. prenosi hayat

U ponedjeljak pretežno oblačno. Prije podne slaba kiša je moguća u Hercegovi. Poslije podne i u večernjim satima kiša u cijeloj zemlje. Krajem dana ili tokom noći u višim područjima centralne i istočne Bosne i na planinama se očekuje susnježica ili snijeg. Poslije podne i u večernjim satima očekuju se jaki do olujni udari vjetra. Jutarnja temperatura od 1 do 7 na jugu do 10, a dnevna od 9 do 14 °C.

U utorak pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini razvedravanje poslije podne. U jutarnjim satima kiša u većini područja, a u višim područjima centralne i istočne Bosne i na planinama se očekuje snijeg. Tokom dana u Bosni povremeno i lokalno slabe padavine. Vjetar u Bosni umjeren do pojačan sjeverni, a u Hercegovini jaka bura. Jutarnja temperatura od -3 do 3 na jugu do 6, a dnevna od 2 do 8, na jugu zemlje do 11 °C.

Facebook komentari